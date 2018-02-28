"Агитация с привлечением подростков – это незаконно!" Прикамский омбудсмен сделал заявление

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков напомнил о незаконности вовлечения детей в процесс агитации на выборах президента России. партиям также запрещено вмешиваться в учебный процесс, сказал омбудсмен.

Сторонники отдельных кандидатов, политических партий и их штабы работают и на территории Пермского края. В связи с этим уполномоченный решил выступить с заявлением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Микова.

"Агитация с привлечением подростков – это незаконно. Запрещено вмешательство политических партий в учебный процесс образовательных учреждений. Все это предусмотрено Федеральным законом "О политических партиях". Равно как и принуждение школьников и воспитанников к вступлению в общественные объединения, принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях. Педагоги также должны четко разграничивать свои профессиональные задачи и личные политические убеждения", - сказал уполномоченный.

Он добавил, что нельзя допустить давления на родителей руководством школы или другого учебного заведения в связи с их отказом принимать участие в агитационных мероприятиях за пределами школы.

"Выражаю надежду, что агитационная кампания в Прикамье пройдет на высоком уровне и будет чистой, без провокаций и нарушений", - сказал Миков.