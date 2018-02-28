Усадьбу Железнова в Екатеринбурге превратят в бутик-отель

Сегодня министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова передала ключи от усадьбы Железнова руководителю группы компаний "Сторинг" Алексею Бусыгину, передает корреспондент Накануне.RU

Старинная усадьба требует качественного ремонта. Инвестор планирует вложить 380 млн рублей в реставрацию архитектурного памятника. В течение шести лет "СтройИнвест" будет обеспечивать физическую сохранность усадьбы и осуществлять необходимый ремонт здания.

"Планируется создать уникальный бутик-отель, где будет четыре номера, ресторанная зона и выставочная галерея. Здание будет доступно всем жителям города", - сказал Алексей Бусыгин.

Отметим, что эта частная инициатива инвестора. Право собственности на объект остается у государства.

По словам гендиректора корпорации развития Среднего Урала Сергея Киселева, усадьба приобретет новую жизнь, и жители Екатеринбурга, и государство "остаются победителями" в этой ситуации.

Во время войны на территории здания находились коммунальные квартиры, а к концу 1980-х годов там располагался институт археологи.

Главный специалист отдела госохраны объектов культурного наследия Игорь Данилов в ходе экскурсии рассказал, что здание было построено в 1895 году. В то время дом был жилым. Алексей Железнов приобрел усадьбу лишь в 1905 - 1907 годах. В то время за домом был обширный парк, располагавшийся вплоть до реки Исеть, а также на территории усадьбы были теплицы с цветами и большой фонтан. По словам Игоря Данилова, аналогов такого здания больше нет на Урале.