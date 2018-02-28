В Москве возбуждено уголовное дело после гибели двух сотрудников МЧС при тушении пожара в жилом доме

В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих сотрудников МЧС России при тушении пожара в жилом доме, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

Дело расследуется по статье "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Отметим, в ночь с 27 на 28 февраля 2018 года при тушении пожара в квартире одного из жилых домов по бульвару Матроса Железняка в Москве погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Пострадавших из числа гражданского населения нет.

Пожар происходил на 16 этаже 16-ти этажного жилого дома, спустя несколько часов после сигнала о возгорании пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м.

"Двое пожарных, одни из первых прибывшие на место, ценой собственных жизней из горящей квартиры спасли четырёх человек, трое из которых дети. Они успели вывести их из квартиры. Но в это время было нарушено остекление и произошёл обильный выброс пламени. В результате чего погибли двое пожарных", - говорится в сообщении.

Погибшие - старшина вутренней службы Михаил Фомин и прапорщик внутренней службы Александр Драевский - являлись сотрудниками 41 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда ФПС по Москве и неоднократно принимали участие в тушении пожаров на территории столицы.

Следствие рассматривает различные версии возгорания, одной из приоритетных является неисправность электропроводки.

Для установления точной причины гибели сотрудников МЧС назначен ряд судебных экспертиз.