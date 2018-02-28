Экс-глава службы квартальных Беззуб раскритиковал уборку снега в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, по данным мэрии, с начала недели идёт активная уборка снега, который затруднил движение транспорта. Но, по словам бывшего директора МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга" Алексея Беззуба, работа эта неудовлетворительна, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На дороге накат был толщиной 1 см. Ну, и что вы думаете, он так и остался. Второй раз дорогу не "Бионордом" не посыпали и не прометали. На пол одиннадцатого утра ничего не сделано. Смена дневная начинает работать в восемь утра", - пишет на своей странице в Facebook Беззуб.

Всего, по его подсчетам, уборкой занималось порядка 45 единицы техники. На пресс-тур, который организовала мэрия Екатеринбурга, никто из комитета благоустройства не приехал.

"За прошлую ночь вывезли 2000 т снега или каждый район в среднем вывез 40-45 самосвалов. Каждый самосвал сделал по полторы ходки?! Я хочу с цифрами доказать, что город не убирают, а занимаются имитацией бурной деятельности", - сообщил Беззуб.

Отметим, что недавно Алексею Беззубу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года из-за падения хоккейных ворот на ребенка в 2016 г.