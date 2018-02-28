Губернатор Тюменской области подарил квартиры двум призерам Олимпийских игр

Призеры Олимпийских Игр в Пхёнчхане, тюменские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов получили двухкомнатные квартиры. Ключи спортсменам вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Глава региона накануне встретился с обладателями олимпийских медалей, а также участницей женской хоккейной команды Марии Баталовой и их тренерами. Глава региона поздравил их с успешным выступлением и завоеванными наградами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Владимир Якушев отметил, что выступать без флага, гимна очень сложно, а напряжение добавляла и дискуссия о том, ехать или не ехать на Олимпиаду.

"Вы доказали правильность принятого решения. Смогли навязать борьбу именитым соперникам, не дрогнули и показали свой лучший на этот момент результат. Вы стали украшением Олимпиады. Вся страна следила за вашими выступлениями, люди искренне болели, дискутировали и даже обсуждали, нужно ли было менять лыжи на дистанции. Главное, вы объединили всю страну вокруг себя, из каждого старта сделали праздник - это дорогого стоит", - обратился к Денису Спицову и Александру Большунову губернатор.

Владимир Якушев отметил красивую игру на Олимпиаде женской хоккейной команды, которая остановилась буквально в шаге от пьедестала.

Глава региона от имени всех болельщиков поблагодарил спортсменов за подаренные эмоции. Отдельно выразил благодарность тренерам и первым наставникам лыжников, которые разглядели талант ребят и помогли его развить. Андрей Иванов и первый тренер Дениса Спицова Евгений Ванюков присутствовали на сегодняшней церемонии.

Губернатор вручил Александру Большунову и Денису Спицову денежные сертификаты и сертификаты на двухкомнатные квартиры. Мария Баталова также стала обладательницей сертификата. Кроме того, поощрительные денежные сертификаты получили тренеры Андрей Иванов и Евгений Ванюков.