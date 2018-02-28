Директора Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории заключили под стражу по обвинению во взяточничестве

Директора Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории заключили под стражу - его обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, с июля 2016 года обвиняемый получал взятки от предпринимателя в виде бессрочного безвозмездного пользования автомобилем БМВ за лоббирование интересов данной организации в поставке ветеринарных препаратов сельскохозяйственным предприятиям, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Данное преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по региону.