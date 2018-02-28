Бывший депутат Думы Владивостока погибла в ДТП

В Приморье погибла бывший депутат Думы Владивостока, первый проректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Ольга Ворожбит, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

"Наш университет понес тяжелую утрату. 28 февраля 2018 года на 54-м году жизни трагически погибла доктор экономических наук, профессор, первый проректор ВГУЭС, заведующая кафедрой экономики Ольга Юрьевна Ворожбит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2017 года Ворожбит работала в должности первого проректора ВГУЭС. В 2012 году она была избрана депутатом Думы города Владивостока и до 2017 года работала председателем комитета по социальной политике и делам ветеранов.

Руководство вуза выразило соболезнования родственникам и близким погибшей. О месте и времени гражданской панихиды будет сообщено дополнительно.

В свою очередь местные СМИ информируют, что Ворожбит погибла в ДТП. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Приморскому краю, сегодня произошло ДТП в районе дома №94 на улице Маковского.

"Полицейскими установлено: 53-летняя женщина - водитель автомашины Фольксваген Туарег, двигаясь со стороны проспекта 100 лет Владивостоку в направлении улицы Шевченко, в районе дома №94 улицы Маковского совершила наезд на препятствие (столб электрического освещения). Причина смерти водителя внедорожника устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.