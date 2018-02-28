Зарезавший человека боевик "Азова" отделался на Украине небольшим штрафом

Боевик полка "Азов", зарезавший на улице жителя Мариуполя, отделался за убийство небольшим штрафом. Как сообщает одесское издание "Таймер", соответствующий приговор вынес Орджоникидзевский районный суд Мариуполя.

Убийство произошло 7 ноября 2016 года. Между боевиком и местным жителем произошел конфликт на почве политических взглядов, в результате которого боевик достал нож и перерезал оппоненту горло.

В суде убийца сказал, что всего лишь защищался. Дело было квалифицировано как убийство при превышении мер необходимой самообороны, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Однако и это наказание суд счел слишком большим и постановил применить служебное ограничение сроком на два года. В течение этого времени убийца будет платить 20% своего дохода и не может быть повышен в звании и должности.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале февраля в Киеве боевик "АТО" зарезал человека за замечание соблюдать очередь.