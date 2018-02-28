Минобороны РФ: В американской зоне контроля в Сирии сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация

Тяжелейшая гуманитарная ситуация в Сирии сложилась в районах, контролируемых американской коалицией. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о том, что "после громких заявлений об освобождении от ИГИЛ (запрещено в РФ) эти районы превратились в "черные дыры", ситуация в которых абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей". Особо сложная ситуация сложилась в лагере беженцев Эр-Рубкан.

Как передаёт РИА "Новости", ситуация на подконтрольных коалиции территориях отличается, к примеру, от Алеппо, где открыт доступ наблюдателям и начаты восстановительные работы. В Ракке же, разрушенной бомбардировками коалиции на 80%, программ по восстановлению городской инфраструктуры даже не планируется.

В то же время, Госдеп США назвал основной причиной продолжения конфликта поддержку Россией правительства Башара Асада.