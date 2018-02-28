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В Уральской консерватории – раскол на почве трудовых отношений
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музыкант, оркестр (2012) | Фото: Накануне.RU

Сотрудники Уральской государственной консерватории (УГК) им. Мусоргского, возмущенные, как они заявляют, низкой зарплатой и плохими условиями труда, создали первичную профсоюзную организацию (ППО). В результате в вузе началась конфронтация между организаторами "первички" и ректоратом.
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Как пояснил Накануне.RU председатель ППО Сергей Белоглазов, они обратились к ректору консерватории Валерию Шкарупе с требованием предоставить нормативные документы вуза и штатное расписание, но вместо начала переговоров ректор якобы заявил, что создание профессионального союза в консерватории незаконно.

"Не знаю, чего он [Шкарупа] боится, атмосфера нашего с ним диалога, когда я ему передавал документы [о создании профсоюза], была не очень серьезная: документы он принял с оговоркой, что мы занимаемся ерундой, сказал Белоглазов. - Было понятно, что с помощью судебных инстанций он решил опровергнуть законность [создания] нашей первичной организации, ректор просто не хочет ее признавать. Пока все мы делаем за свой счет, но даже наши информационные листы [размещенные в консерватории] были сорваны начальником службы безопасности вуза".

Как пояснили в приемной ректора консерватории, Шкарупа находится в командировке. Тем не менее, по словам проректора УГК по учебной работе Григория Резникова, активисты показали руководству вуза документы, которые не соответствуют действующему законодательству в части создания первичных профсоюзных организаций, поэтому администрация УГК будет подавать в суд, чтобы оспорить законность "первички".

"На момент учреждения этой профсоюзной организации были нарушены законодательные нормы, - отметил Резников в беседе с корреспондентом Накануне.RU. – Я говорил Сергею Григорьевичу [Белоглазову], что он очень торопится и совершает просчеты. Не надо так торопиться, все необходимо делать в полном соответствии [с законом], шаг за шагом, тогда не будет никаких вопросов. Но он [Белоглазов] воспринял это по-своему, посчитав, что он прав и будет без конца атаковать нас своими различными требованиями... Да ради бога! Сегодня они собираются провести свое собрание без ведома администрации. Это неправильно, но мы препятствовать не будем. Пусть собираются - для нас они пока нелегитимны, а любые принятые ими решения необязательны к исполнению. Наш юрист собирает все необходимые документы для передачи дела в суд. Когда будет решение суда, тогда будем двигаться дальше".

В то же время, по словам Белоглазова, их организация зарегистрирована в Москве межрегиональным профсоюзом работников высшей школы "Университетская солидарность". Своего помещения у "первички" в Екатеринбурге, соответственно, нет. В настоящее время активисты требуют от ректора предоставить им для ознакомления штатное расписание и документы, регламентирующие оплату труда. Главное недовольство сотрудников связано с низким, по их словам, уровнем заработной платы в вузе. Как они заявляют, им мало платят даже в сравнении с учреждениями среднего профессионального образования – Уральским музыкальным колледжем и музыкальным училищем им. Чайковского. При этом "майские" указы президента предусматривают повышение зарплаты профессорско-преподавательскому составу в размере до двух средних по региону. А большинству остальных сотрудников консерватории – не ниже средней зарплаты по региону, положенной им как работникам культуры.

В настоящее время активисты УГК не намерены отступать. В их планах – сбор предложений в проект коллективного договора, профсоюзная учеба для новых членов, анализ локальных нормативных актов вуза и участие в открытом собрании преподавателей и ученых Екатеринбурга, которое собираются провести в городе 2 марта. Одна из заявленных тем собрания - "Майские" указы. Неутешительные итоги и сомнительные результаты".

Другие новости по темам: Уральская Государственная консерватория, профсоюз, трудовые отношения, Сергей Белоглазов, Валерий Шкарупа, Григорий Резников
28.02.2018 11:10 Мск | Андрей Яловец
13:10 Екб


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В Уральской консерватории – раскол на почве трудовых отношений
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