В Челябинской области два человека погибли в аварии с фурами и легковушками на М-5

В Челябинской области на трассе М-5 произошло крупное ДТП с участием двух фур и трех легковых автомобилей. Движение на участке трассы ограничено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "УралАвтодор".

Авария произошла сегодня в 8.50 на 1777-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" на мосту через реку Миасс между Атляном и Миассом.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля "Киа Серато". Совершая обгон большегруза, иномарка выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой. Участниками аварии на мосту стали еще несколько водителей легковых авто, которые шли в плотном автомобильном потоке.

В результате ДТП два человека погибли.

"В настоящее время движение на данном участке затруднено. По одной из полос организовано реверсивное движение. В связи со сложившейся ситуацией водителям рекомендуется пользоваться объездными дорогами через Златоуст, Атлян, Миасс, Чебаркуль", - отметили в ведомстве.