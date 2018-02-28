Реконструкцию большой сцены пермского "Театра-Театра" могут перенести

Реконструкция большой сцены Пермского академического Театра-Театра может быть перенесена на месяц, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, в настоящий момент ведутся переговоры с подрядчиком о возможности сокращения сроков реконструкции. Это позволит продлить показы на апрель. Просьбу не закрывать театр высказали зрители.

В пресс-службе Пермского академического Театра-Театра сообщили, что подробную информацию смогут предоставить после 4 марта.

Напомним, ранее руководство Пермского академического Театра-Театра сообщало, что с 1 апреля театр будет закрыт для реконструкции большой сцены, труппа в это время отправится на гастроли. В обычном режиме будет работать "Сцена-Молот". Большую сцену планируется открыть в начале ноября. Стоимость реконструкции - 200 млн руб., средства выделены из бюджета края.