Экс-глава Советского района, которому вменяют кражу 21 миллиона из бюджета, вышел под залог

Суд Югры изменил меру пресечения бывшему главе Советского района Сергею Удинцеву, которому вменяют кражу бюджетных денег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

"Защита Удинцева обжаловала арест в окружном суде. Заседание состоялось 26 февраля. Политика отпустили под залог", - уточнили в пресс-службе.

Пресс-секретарь Ханты-Мансийского окружного суда Александр Голубев рассказал Накануне.RU, что сумма залога - 2 млн руб.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2013 – январе 2014 г. Удинцев, являясь главой Советского района, "увел" деньги из бюджета района. Подозреваемый якобы организовал перечисление 21 млн руб. на расчетный счет Фонда "Жилище", учредителем которого является администрация Советского района. Путем угроз и уговоров бывший глава потребовал от исполнительного директора фонда перечислить денежные средства на расчетный счет ООО "Отделстрой", откуда они ушли на счет аффилированной компании. Таким образом, бюджету Советского района причинен ущерб на сумму свыше 21 млн руб. 22 января 2018 г. сотрудникам полиции удалось найти сбежавшего политика в Екатеринбурге и задержать.