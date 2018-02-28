Янукович 2 марта даст пресс-конференцию по делу о расстрелах на "евромайдане"

Свергнутый президент Украины Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве, передает ТАСС.

"Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на майдане, а также судебном процессе, инициированном киевскими властями", – говорится в анонсе.

Ранее по делу о "госизмене" Януковича свои показания дали первые лица нынешней украинской власти. Причем в их показаниях были зафиксированы важные противоречия.

Нынешний президент Петр Порошенко на суде заявил, что Януковича отстранили, поскольку "он исчез, с ним прервалась связь". Однако экс-премьер Арсений Яценюк во время допроса признался, что в последний раз общался с Януковичем по телефону утром 22 февраля - в тот самый день, когда его отстранили за "самоустранение". Фактически он признал, что Януковича свергли.

Отметим, что за несколько часов до Януковича о своей пресс-конференции внезапно объявил Порошенко, которая состоится 28 февраля.