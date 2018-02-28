Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за толчок полицейского

Житель Екатеринбурга приговорен к реальному лишению свободы за насилие к представителю власти. Мужчина толкнул полицейского.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, поздним вечером 25 октября прошлого года екатеринбуржец вместе с приятелем шли по одной из улиц в Кировском районе и заметили полицейскую машину, в которой находились патрульные. Увидев стражей порядка, мужчины резко сменили траекторию движения, чем вызвали подозрение у полицейских. Те остановили обоих и потребовали предъявить документы. Один из мужчин попытался скрыться в соседнем дворе, но был задержан.

"Пойманный злоумышленник не угомонился и продолжил свои противоправные действия, брызнув в лицо одному патрульному из газового баллончика, после чего оттолкнул его ногами. Страж порядка упал, ударившись рукой о бордюр. В результате произошедшего полицейскому была причинена физическая боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков. Дальнейшие противоправные действия нарушителя были пресечены. Позднее выяснилось, что избегать встречи с сотрудниками ППСП злоумышленник имел определенные основания, так как скрывался от органов правопорядка за совершение преступлений против собственности", - пояснили в следствии.

Суд вынес свой приговор: напавший на силовика получил реальный срок в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.