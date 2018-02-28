Из-за неисправности двигателя самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Красноярске

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в Красноярске. Во время выполнения рейса U6-94 по маршруту Чита - Москва проявилась неисправность двигателя, не позволяющая продолжить полет до аэропорта назначения.

"Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Красноярска. На борту находились 77 пассажиров. Посадка прошла благополучно", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Для вылета пассажиров будет предоставлен резервный борт. Планируемое время прибытия в Москву 16.45 по московскому времени.

Напомним, что недавно самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Благовещенск - Екатеринбург, экстренно приземлился в Новосибирске из-за болезни одного из пассажиров.