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Элиты сошлись в схватках перед оглашением послания Путина В нынешнем политическом сезоне популярность приобрели термины "турбулентность" и "транзит власти". В околополитической тусовке и телеграмм-каналах активно обсуждают внутриэлитные конфликты: кадровую чехарду у военных, неприятности между "питерскими" и "Семьей", проблемы Олега Дерипаски и борьбу за "Русал". Связывают это все с тем, что новый президентский срок Владимира Путина (в случае, если он победит) станет последним, а смотрины преемников начнутся сразу после того, как 18 марта будут оглашены результаты выборов. Эксперты, опрошенные Накануне.RU, поделились своими прогнозами.
28.02.2018
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26.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


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28.02.2018
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Новости
28.02.2018 09:55 Мск (11:55 Екб)
экономика | В России
Внешнеторговый оборот РФ отыгрывает падение. В 2017 году торговля выросла на 24,8%
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(2003) | Фото: bellona.org

Внешнеторговый оборот России в 2017 г. составил $590,9 млрд, увеличившись на 24,8% к уровню 2016 г. Итоги торговли с другими странами подвел Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.Вырос объем торговли практически со всеми странами Евросоюза и странами СНГ.

На экспорт приходится $353,1 млрд (рост на 25,3%), импорт занимает меньшую часть - $237,8 млрд ( на 24,1% больше, чем в 2016 г.). Таким образом сальдо торгового баланса оставалось положительным, - 1$15,3 млрд против $90,3 млрд в 2016 г.

В 2017 г. в денежном выражении увеличились на треть доходы от экспорта топливно-энергетических ресурсов ($211,4 млрд), металлов ($37,2 млрд). На 14,6% вырос экспорт машин и оборудования, на 15% - продукции химической промышленности. Стоит отметить, что свою роль сыграла низкая база 2016 г., тогда доход от экспорта упал по всем позициям за исключениям продовольственных и сельхозтоваров. В 2017 г. экспорт сельхозтоваров и продовольствия в денежном выражении вырос на 25%, в том числе на 27,6% - злаковых, и на 67,3% - семян подсолнечника. При этом экспорт муки - продукта с добавленной стоимостью - уменьшился почти на 15%.

На 28,1% увеличился импорт машин, оборудования и транспорта, ввезено товаров на $110,2 млрд руб. На 15%и 19% соответственно вырос импорт продовольствия и химической продукции.

Торговля со странами дальнего зарубежья в 2016 г. сократилась чуть больше, чем на 10%. В 2017-м удалось отыграть падение, оборот вырос на 24,6%. В том числе на 22,9% увеличился доход от торговли со странами ЕС. Второй год подряд падают обороты с Латвией (минус 30% в 2016 -м, и еще 0,4% - в 2017-м), баланс с другими странами растет.

Товарооборот со странами АТЭС также вырос на 27,1%. Наибольший вклад внесли Китай и Южная Корея. Заметим, что даже Штаты после 2016 г. нарастили объемы торговли с РФ на 16,2%.

Доля государств- участников СНГ в обороте - 12,4%, в денежном выражении оборот с ними вырос на 25,8%.

Другие новости по темам: внешнеторговый оборот, Росстат, экспорт, импорт,
28.02.2018 09:55 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:55 Екб


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Внешнеторговый оборот РФ отыгрывает падение. В 2017 году торговля выросла на 24,8%
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