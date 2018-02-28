Внешнеторговый оборот РФ отыгрывает падение. В 2017 году торговля выросла на 24,8%

Внешнеторговый оборот России в 2017 г. составил $590,9 млрд, увеличившись на 24,8% к уровню 2016 г. Итоги торговли с другими странами подвел Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.Вырос объем торговли практически со всеми странами Евросоюза и странами СНГ.

На экспорт приходится $353,1 млрд (рост на 25,3%), импорт занимает меньшую часть - $237,8 млрд ( на 24,1% больше, чем в 2016 г.). Таким образом сальдо торгового баланса оставалось положительным, - 1$15,3 млрд против $90,3 млрд в 2016 г.

В 2017 г. в денежном выражении увеличились на треть доходы от экспорта топливно-энергетических ресурсов ($211,4 млрд), металлов ($37,2 млрд). На 14,6% вырос экспорт машин и оборудования, на 15% - продукции химической промышленности. Стоит отметить, что свою роль сыграла низкая база 2016 г., тогда доход от экспорта упал по всем позициям за исключениям продовольственных и сельхозтоваров. В 2017 г. экспорт сельхозтоваров и продовольствия в денежном выражении вырос на 25%, в том числе на 27,6% - злаковых, и на 67,3% - семян подсолнечника. При этом экспорт муки - продукта с добавленной стоимостью - уменьшился почти на 15%.

На 28,1% увеличился импорт машин, оборудования и транспорта, ввезено товаров на $110,2 млрд руб. На 15%и 19% соответственно вырос импорт продовольствия и химической продукции.

Торговля со странами дальнего зарубежья в 2016 г. сократилась чуть больше, чем на 10%. В 2017-м удалось отыграть падение, оборот вырос на 24,6%. В том числе на 22,9% увеличился доход от торговли со странами ЕС. Второй год подряд падают обороты с Латвией (минус 30% в 2016 -м, и еще 0,4% - в 2017-м), баланс с другими странами растет.

Товарооборот со странами АТЭС также вырос на 27,1%. Наибольший вклад внесли Китай и Южная Корея. Заметим, что даже Штаты после 2016 г. нарастили объемы торговли с РФ на 16,2%.

Доля государств- участников СНГ в обороте - 12,4%, в денежном выражении оборот с ними вырос на 25,8%.