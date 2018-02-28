В Башкирии задержали водителя фуры, протаранившего пассажирский микроавтобус

В отношении водителя грузовика, который столкнулся с пассажирским микроавтобусом на трассе М-5, возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, сообщили Накануне в пресс-службе ГУ МВД по Республике Башкортостан.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ о совершении ДТП, повлекшем гибель девяти человек.

Как ранее сообщало Накануне.RU, около 16.00 27 февраля на 1546 км федеральной трассы "Урал" произошло столкновение пассажирского автобуса "Мерседес Спринтер", в котором находилось 13 чевлоек, и фуры "Ман". В результате автокатастрофы погибли 8 пассажиров и водитель "Мерседеса", трое направлены в больницы Аши и Усть-Катава.

По предварительным данным, житель Башкортостана, управляя "Ман", допустил занос прицепа, груженого щебнем, с выездом на встречную полосу, и столкнулся с пассажирским микроавтобусом, двигавшимся по маршруту "Уфа - Усть-Катав".

В страшной аварии погибли девять человек – жители Республики Башкортостан, Челябинской и Оренбургской областей. Двое пострадавших с различными травмами госпитализированы в больницу, еще двое после оказания медицинской помощи отпущены.