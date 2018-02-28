Поджигатель памятника Ельцину в Екатеринбурге признал свою вину

Сам подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил Щуке наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован.

Сейчас Игорь Щука обязан в течение 3 дней встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего проживания в Москве. В случае его неявки органы УИС вправе обратиться в суд с ходатайством о замене наказания на лишение свободы.

Напомним, рано утром 7 ноября прошлого года около памятника экс-президенту РФ нарядом полиции совместно с представителями ЧОП был задержан подозрительный человек, который пытался поджечь монумент. Задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого государства. Выяснилось, что ранее он был судим.