В Челябинске осудят водителя "Тойоты" за ДТП с 11 пострадавшими

Уголовное дело в отношении 34-летнего виновника ДТП, в котором пострадали 11 человек, направлено в суд.

Авария произошла утром 22 августа прошлого года в Челябинске - мужчина ехал на "Тойоте" по улице Линейной в сторону проспекта Ленина, автомобиль занесло, у дома №102Б он врезался в автобус "Ситроен", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

У "Тойоты" бы затонированы передние боковые стекла, светопропускание которых составляло 5%. "Ситроен" после столкновения отлетел в шлакоблочное ограждение. В результате аварии различные травмы получили 11 пассажиров микроавтобуса.

"В рамках расследования уголовного дела потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму 336 тыс. 100 рублей. На имущество обвиняемого - автомобиль и долю в квартире - наложен арест.