Замначальника красноярского ГУ МВД подозревают в превышении полномочий при строительстве изолятора в Норильске

Заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Кузнецов и бывший замначальника тыла Андрей Петрученя подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном главном следственном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. По предварительной версии следствия, в конце 2012 года подозреваемые силовики подписали акты приемки выполненных работ, в которых содержались сведения о фактически не выполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД Норильска.

"Общая сумма денежных средств, перечисленных на основании вышеуказанных актов с расчетного счета ГУ МВД России по Красноярскому краю, составила более 200 млн руб. Получив указанные денежные средства, подрядная организация оплаченные строительные работы не выполнила на сумму примерно 190 млн руб. Изолятор временного содержания УВД Норильска до настоящего не построен", - сообщили в следствии.

Сейчас следователями проводятся обыски в служебных кабинетах ГУ МВД России по Красноярскому краю. Устанавливаются все обстоятельства преступления и другие причастные к нему лица.

Александр Кузнецов

Ситуацию также прокомментировали в областном Главке.

"В 2012 году ГУ МВД России по Красноярскому краю заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на возведение изолятора временного содержания в Норильске. В период с 2012 года по настоящее время работы по контракту в полном объеме выполнены не были. Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Красноярскому краю было установлено, что оплата по контракту была произведена за фактически невыполненные работы. Позднее в отношении руководителя строительной фирмы было возбуждено уголовное дело и он был осужден к 1,5 годам лишения свободы. Материалы проверки еще в 2015 году были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ в отношении заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-майора внутренней службы А.М. Кузнецова и бывшего заместителя начальника тыла полковника внутренней службы А.А. Петручени, находящегося на пенсии, осуществлявших контроль за данным направлением деятельности в тот период", - сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД.

Расследование продолжается.