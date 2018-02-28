"Екатеринбург-Арена" первая введена в эксплуатацию к ЧМ-2018

"Екатеринбург-Арена", реконструированная к Чемпионату мира по футболу 2018 года, 28 февраля введена в эксплуатацию.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое даёт возможность организовывать матчи и принимать гостей, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Ввод в эксплуатацию "Екатеринбург Арены" еще раз подтверждает: Свердловская область и уральская столица умеют готовить и проводить крупные международные мероприятия, неукоснительно следуя всем намеченным планам и графикам", – отметил Евгений Куйвашев.

По словам генерального директора "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева екатеринбургский стадион полностью готов. Полученное свидетельство означает, что завершены все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, эффективно функционируют инженерные системы и коммуникации.

При строительстве "Екатеринбург-Арены" были использованы передовые инженерные решения. Стадион сможет принимать 35 тыс. зрителей, предусмотрена возможность для посещения матчей людьми с ограниченными возможностями.

В настоящее время на стадионе началась подготовка к тестовым матчам. Первая игра на обновленной "Екатеринбург–Арене" состоится 1 апреля.