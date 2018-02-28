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В Перми бывшего депутата избили в банке, полиция начала проверку
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Экс-депутат заксобрания Прикамья Виктор Скутин (2018) | Фото: fedpress.ru

Бывший депутат заксобрания Пермского края Виктор Скутин рассказал о том, что его якобы избил охранник "Совкомбанка". Скутин пришел получить справку о погашении кредита. В итоге ему пришлось писать заявление в полицию на распустившего руки представителя учреждения, передает корреспондент Накануне.RU.

Скутин рассказал, что 22 февраля созвонился с банком и попросил рассчитать сумму для досрочного погашения автокредита. 26 февраля он внес деньги, а 27 приехал в офис финансового учреждения и попросил справку о погашении кредита.

"Сотрудница вывела мне распечатку, по которой я еще оказался должен 108 руб. Я при ней набрал телефон горячей линии, долго пытался выяснить, почему моя заявка на погашение кредита нигде не зафиксирована. Поняв, что спорить бесполезно, так как там якобы не фиксируются звонки клиентов, я решил заплатить. Попросил сотрудницу банка разменять 1 тыс. руб., чтобы внести в терминал. В это время за спину сотрудницы зашел молодой человек в синей курточке и начал на меня кричать, что "здесь не касса" и чтобы я проваливал. Я попросил его представиться, он сказал только, что "сотрудник безопасности банка"", - написал Скутин в своем Facebook.

Бывший депутат решил снять на видео, как ему угрожают, в ответ охранник якобы пообещал "разбить телефон".

"Я достал телефон и начал снимать: хотел зафиксировать угрозы. Этот молодчик набросился на меня, начал бить и толкать, выволок в коридор и несколько раз ударил о стену, я ударился головой. Я закричал, что вызову полицию, он ответил, что "бывший полицейский и ему ничего не будет". После он выволок меня на крыльцо, где, ударив в живот, сбросил с крыльца. "Попробуй только вызови полицию, ты у меня получишь по полной, я тебя найду и "урою", и еще много чего я услышал. Телефон он у меня выбил еще в коридоре, и, естественно, запись прервалась", - написал политик.

После этого появились сотрудники группы быстрого реагирования "Цербер".

"Видимо, их вызвала сотрудница банка. Этот бандит ушел в банк. Я попросил знакомых вызвать полицию, сам не смог из-за волнения, и стал ждать силовиков. Этот бандит снова вышел и сказал мне, чтобы я "валил отсюда", иначе мне не поздоровится. Я ушёл в машину и стал ждать приезда наряда. Когда он прибыл, я вышел и написал заявление", - резюмировал пермяк.

В пресс-службе краевой полиции Накануне.RU сообщили, что заявление о конфликте поступило 27 февраля.

"Сотрудниками полиции опрошены все участники. По факту обращения проводится проверка", - сообщили силовики.

Напомним, недавно в Перми произошла другая неприятная история с другим бывшим депутатом краевого парламента, Александром Телепневым. Dj Smash рассказал, что политик и мастер спорта по рукопашному бою Телепнев якобы сломал ему челюсть в местном ночном клубе "Дом культуры". Возбуждено уголовное дело.

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28.02.2018 09:00 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
11:00 Екб


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В Перми бывшего депутата избили в банке, полиция начала проверку
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