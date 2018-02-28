В Челябинске дольщиков ЖК "Яркая жизнь" включат в реестр граждан, чьи права нарушены

Губернатор Борис Дубровский вызвал на очередное совещание по решению вопросов дольщиков директора компании "Майлстоун Девелопмент" Григория Чурбакова, которая ведет застройку жилого комплекса "Яркая жизнь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Правительство Челябинской области держит на контроле каждый объект, который имеет статус проблемного, вне зависимости, включен он в реестр или нет. Наша задача – помочь всем дольщикам получить свои квартиры и не допустить появления на Южном Урале новых проблемных объектов", - подчеркнул губернатор.

Чурбаков доложил о текущей ситуации и о перспективах завершения строительства многоэтажек. Так, ведется строительство четырех жилых домов. Каждую многоэтажку строит самостоятельная организация. Единой управляющей организацией указанных застройщиков является компания ООО "Майлстоун Девелопмент". Всего в четырех домах заключен 281 договор участия в долевом строительстве.

Директор компании отметил, что проблемы группы компаний связаны с ошибкой в планово-экономических расчетах и изменением ситуации на рынке жилья. В настоящий момент возобновлено строительство дома №8, финансовая модель достройки остальных трех домов пока только разрабатывается.

Борис Дубровский поручил разработать "дорожную карту" по решению проблем дольщиков "Яркой жизни".

"Определитесь со стратегией вывода стройки из кризиса, министерство окажет вам необходимую помощь", – обратился глава области к застройщику.

Министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин сообщил, что федеральное министерство строительства и ЖКХ утвердило изменения в критериях для вступления в реестр обманутых дольщиков, это позволит дольщикам ЖК "Яркая жизнь" попасть в реестр граждан, чьи права нарушены.