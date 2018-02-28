Министр финансов США рассказал об угрозе торговой войны с Китаем

Администрация Дональда Трампа ведёт активные переговоры с Пекином, целью которых является недопущение торговой войны. Как передаёт гонконгское издание South China Morning Post, министр финансов США Стивен Мнучин рассказал о том, что Белый Дом ищет способы увеличить американский импорт в Китай.

При этом чиновник не стал говорить, намеревается ли он встретиться с Лю Хэ – челном Политбюро КПК, который сейчас находится с визитом в США, хотя и оговорился, что "недавно" несколько раз обсуждал с Лю вопросы двусторонней торговли.

Переговоры становятся всё более актуальными на фоне того, что торговый дисбаланс в пользу Китая продолжает нарастать, несмотря на заявления Трампа. В прошлом году американский дефицит в торговле с КНР составил рекордные 276 млрд долларов.

"Президент ясно обозначил в ходе первой встречи с Си Цзиньпином большой дисбаланс в торговле и наше желание увеличить экспорт, чтобы ликвидировать его. Китайцы на высоком уровне понимают это и хотят это сделать. Наша цель не попасть в торговую войну", – рассказал американский чиновник.

В МИД КНР рассказали о том, что Лю Хэ будет находиться в США несколько дней – до 3 марта, однако не привели в подробностях цели его визита.

Всё это происходит на фоне возможных американских санкций против определённых категорий продукции, например, обсуждается введение запретительных пошлин на алюминиевую фольгу. В 2016 г. США импортировали китайской фольги на 388,8 млн долларов. В прошлом месяце была введена 30-процентная пошлина на солнечные батареи.

Напомним, по итогам первой встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа было решено разработать торговое соглашение, а в ходе второй лидеры КНР и США подписали серию многомиллиардных контрактов. Однако большинство из них представляют собой меморандумы о намерениях и пока не смогли исправить дисбаланс в двусторонней торговле.