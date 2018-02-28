Югорские либерал-демократы настаивают на смене председателя избирательной комиссии Нефтеюганска

Региональное отделение ЛДПР Ханты-Мансийского автономного округа пытается добиться смены председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Нефтеюганска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Вопрос был поднят вчера во время очередного заседания Избирательной комиссии Югры. Позицию партии высказал либерал-демократ, член окружного избиркома с правом решающего голоса Александр Тихомиров.

"Учитывая всем известные события по итогам голосования в Нефтеюганске в сентябре 2016 года, мы по-прежнему выражаем недоверие руководителю указанной территориально-избирательной комиссии, и предлагаем сменить председателя ТИК Нефтеюганска", - заявил он.

Как сообщают в региональном отделении партии, выборы 2016 в Югре прошли крайне неудовлетворительно. Явка была низкой -37,7%, не удалось достичь показателей 2011 г. - тогда явка составляла 44,82%. Также либерал-демократы заявляют о многочисленных нарушениях, которые якобы были допущены во время предвыборной компании и во время самих выборов.

"Особенно отличился Нефтеюганск. Снимали баннеры ЛДПР, изымали агитационную литературу, откровенные провокации на кандидатов от ЛДПР. Во время выборов, в сам избирательный день наблюдатели от ЛДПР фиксировали факты нарушения федерального законодательства, о чем незамедлительно сообщали в ЦИК", - говорится на официальном сайте регионального отделения партии.

В избиркоме предложение Александра Тихомирова выслушали, но развития и обсуждения ситуация не получила.

В Нефтеюганске ТИК возглавляет Светлана Мозолевская. Как сообщили Накануне.RU в окружном избиркоме - претензий к ее работе нет.

"Председатель ТИК Нефтеюганска на хорошем счету. Замечаний к ее работе нет ни у избиркома ХМАО, ни у правоохранителей", - сообщили в избирательной комиссии.