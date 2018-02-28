Проект Свердловского союза журналистов получил статус губернаторской программы

Проект Свердловского творческого союза журналистов по повышению профессиональной компетенции работников сферы массовых коммуникаций Свердловской области получил статус губернаторской программы. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

С этой инициативой к губернатору обратился председатель союза Александр Левин. По его словам, сегодня союз ведет активную работу. На площадке Домжура проходят пресс-конференции, круглые столы, встречи для журналистов региона по самым разным направлениям. В период проведения в Екатеринбурге ЧМ-2018 по футболу здесь разместится городской пресс-центр, где будут созданы все условия для работы российских и зарубежных медиа.

"Именно от активной, ответственной позиции журналистского сообщества зависит успех масштабных проектов и начинаний", - отметил Куйвашев. В частности, глава Свердловской области назвал весомым вклад свердловского медиасообщества. Благодаря труду журналистов тысячи свердловчан включились в разработку "Пятилетки развития".