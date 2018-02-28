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Крикунов после поражения "Автомобилиста" от "Трактора": На тренировке мы делаем одно, а в игре совершенно другое
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Владимир Крикунов, ХК Автомобилист (2016) | Фото: Накануне.RU

Главный тренер ХК "Автомобилист" Владимир Крикунов подвел итоги матча с челябинским "Трактором". Встреча прошла во вторник в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 1:3, передает корреспондент Накануне.RU.
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Первым делом Крикунов поздравил "Трактор" с победой.

"Мы в отличие от них имели игры, все имели. К сожалению, не все игроки могли принимать участие в этих играх. Были травмированные, непонятные болезни у нас были. К этой игре практически все встали в строй. Проверяли сегодня Бодрова, хотели посмотреть, может ли он играть. Вряд ли он у нас сыграет, травма у него еще не зажила. Но дело не в этом, дело в том, что наши нападающие сегодня не забили ни одного гола. Один гол забил Куляш. Хотя во втором периоде мы имели достаточно моментов, чтобы забить не один гол. Когда не забиваешь, обязательно забьют тебе, так оно и получилось. Будем работать, других вариантов нет", - приводит слова тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Также он ответил на вопрос, почему команда так неуверенно играет в большинстве.

"Не неуверенно, они не забивают. Их пять человек, у всех пяти разные варианты. На тренировке мы делаем одно, начинается игра, мы делаем совершенно другое. Надо разбираться с этим вопросом", - отметил Владимир Крикунов.

Напомним, недавно в "Автомобилисте" выступили с официальным опровержением слухов о том, что клуб якобы ведет переговоры с тренером Ильей Воробьевым.

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28.02.2018 08:45 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:45 Екб


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Крикунов после поражения "Автомобилиста" от "Трактора": На тренировке мы делаем одно, а в игре совершенно другое
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