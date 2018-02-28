За минувшие сутки в Курганской области в пожаре погибли два человека

В Зауралье за минувшие сутки произошло два пожара, в которых погибли два человека.

Возгорание произошло в деревне Кабанье Варгашинского района - там после тушения нашли тело 33-летнего хозяина дома, другой пожар произошел в селе Каясан - там от огня погиб мужчина 1959 года рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следователи провели тщательные осмотры мест происшествий, назначены пожарно-технические судебные экспертизы, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, опрошены очевидцы, а также проводятся иные необходимые мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.