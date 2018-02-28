На крупном ямальском зимнике появились трещины

Грузовая полоса ледовой переправы "Салехард - Лабытнанги" через реку Обь покрылась трещинами. Их ширина от 10 до 15 сантиметров.

Дорожники считают, что это произошло из-за высокой интенсивности движения грузовиков, несоблюдения скоростного режима и правил дорожного движения по полосе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, движение по полосе закрыто, бригады рабочих заливают полосы движения.

"Проведена заливка 30% полосы движения, работы в полном объёме планируется завершить в четверг. Движение по полосе планируется открыть до конца недели".

Зимник состоит из трех полос, две из них продолжают работать в штатном режиме. На них допускается колёсный транспорт массой до 30 тонн, гусеничный транспорт до 45 тонн допускается в одиночном порядке, транспорт, перевозящий опасные грузы – до 35 тонн с перекрытием полосы движения. Решение выпускать на лёд по одной грузовой машине принято в связи с тем, что водители часто нарушают скоростной режим и дистанцию, обгоняют друг друга.