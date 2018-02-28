Минздрав Прикамья: здоровье пострадавших на пожаре в Чусовом не вызывает опасений

Здоровье пострадавших во время пожара в общежитии Чусового не вызывает опасений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого минздрава.

Среди госпитализированных в больнице Чусового по-прежнему остаются четыре человека, в том числе один ребенок, у всех состояние удовлетворительное.

Двое детей в Краевой детской клинической больнице — в удовлетворительном состоянии. Двое взрослых в ожоговом центре городской больницы №21 находятся в состоянии средней тяжести с положительной динамикой.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 0.40. К моменту прибытия первых пожарных на третьем, четвертом и пятом этажах было сильное задымление. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, в одной из квартир оставили включенной в сеть электроплитку. Возгорание случилось ночью, огнеборцам о нем сообщили поздно, это способствовало распространению пламени. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара. Проводится проверка.