Вице-президент ВТБ перешел в "Промсвязьбанк"

Старший вице-президент и куратор девелоперских проектов ВТБ Павел Косов перешел в "Промсвязьбанк" на должность советника в правлении банка.

В ВТБ подтвердили уход Павла Косова из банка, сообщает РБК. Там уточнили, что в банке Косов не работает с 17 февраля. На своем посту он курировал вопросы финансирования строительных компаний и девелоперских проектов.

До последнего времени представителей ВТБ не было в составе новой команды ПСБ. В середине февраля глава ВТБ Андрей Костин заявлял в рамках инвестфорума в Сочи, что допускает переход части нынешних сотрудников банка на работу в "Промсвязьбанк", который должен стать опорным банком для работы с гособоронзаказом.

Напомним, что Костин также сообщал, что к "Промсвязьбанку" может перейти часть бизнеса ВТБ в области гособоронзаказа.