Власти Екатеринбурга выделят почти 2 млн рублей на ремонт фонтана в Историческом сквере

28.02.2018 08:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU

10:59 Екб





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Власти Екатеринбурга выделят почти 2 млн рублей на ремонт фонтана в Историческом сквере