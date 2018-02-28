Власти Екатеринбурга выделят почти 2 млн рублей на ремонт фонтана в Историческом сквере

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, в Екатеринбурге отремонтируют музыкальный фонтан в Историческом сквере на Плотинке. Цена ремонта составляет 1 млн 762 тыс. 800 руб. Заказчиком выступает МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения".
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Администрация Екатеринбурга разместила аукцион на проведение ремонта фонтанного комплекса. Победитель конкурса до 31 мая должен будет провести ревизию оборудования фонтана и устранить все неисправности.
Электронный аукцион состоится 12 марта.