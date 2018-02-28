В интернате на Южном Урале, где насиловали детей, найдено множество нарушений

В Лазурненском интернате на Южном Урале, где насиловали детдомовцев, нашли многочисленные нарушения - с проверкой в учреждение приехали сотрудники аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Специалисты выяснили, что воспитанники постоянно самовольно покидали учреждение, также в интернате отсутствовала система видеонаблюдения, в заборе имелись дырки, через которые подростки и уходили "на волю".

"В 2016 году совершено 12 самовольных уходов, в 2017 году - 11, по состоянию на начало 2018 год - уже 4", - сообщили Накануне.RU в аппарате омбудсмена.

Помимо всего прочего в интернате не было журнала врачебных назначений, постоянно нарушались установленные нормы питания. Также во многих личных делах сотрудников не было справок об отсутствии судимостей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в интернат приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, апотом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.