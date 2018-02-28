Второй честный гаишник? Бастрыкин проверит обращение о коррупции в ГИБДД Сургута

В сети появилось обращение сотрудника ГИБДД из Сургута Сергея Иванова. Силовик жалуется на преследование со стороны начальства и просит председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить дело против замначальника городского управления ГИБДД Евгения Духовникова. Причиной давления югорский инспектор называет то, что он сообщал руководству о царящей в инспекции коррупции, передает корреспондент Накануне.RU.

"По долгу службы я неоднократно докладывал руководству не только о многочисленных нарушениях в работе ГИБДД, но и о коррупции в инспекции. Однако по моим обращениям не прошли проверки, все факты замалчивались тогдашним руководством. Считаю, именно поэтому я стал неугоден начальству, а конкретно - заместителю начальника городской инспекции подполковнику Евгению Духовникову", - говорит Иванов.

Далее инспектор рассказывает подробности: Духовников якобы "вставлял палки в колеса" Иванову. В частности, против него было возбуждено уголовное дело на основании заявления югорчанина, которое, по словам Иванова, было подделано самим Духовниковым.

"Александр Бастрыкин поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата проверить работу своих подчиненных в регионе, поступали ли такие обращения в следственные органы и как по ним проводились проверки, а также незамедлительно провести проверку по сути самого сообщения о преступлении и по результатам проверки принять законное и обоснованное решение", - сообщила Накануне.RU официальный представитель СК Светлана Петренко.

В пресс-службе югорского управления МВД Накануне.RU рассказали, что обращение видели, но прокомментируют его позднее.

Напомним, летом 2016 г. на весь округ прогремела история "самого честного гаишника" Андрея Ласкина. Он выложил на YouTube видео, на котором сотрудники ГИБДД, в числе которых - и он сам, оформляют протоколы: нейрохирург Сергей Бухаров и сотрудник отдела правового регулирования полиции Нижневартовска Артур Шарапов вели машины пьяными. Шарапов согласился с "диагнозом", а нейрохирург решил "договориться". После на "самого честного гаишника" якобы началось давление начальства, что заставило его обратиться к Генеральному прокурору России. Началась служебная проверка, Ласкин потерял свою должность. 14 сентября 2016 г. Нижневартовский городской суд восстановил его в занимаемой должности. 15 сентября он вышел на работу. Позже решение оставил в силе окружной суд.