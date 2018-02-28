Состояние тяжелое. В челябинском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М-5

В министерстве здравоохранения Челябинской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М-5.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в центральную городскую больницу Аши доставлены две женщины, пострадавшие в ДТП. У 32-летней жительницы Усть-Катава диагностированы перелом голени и частичная амнезия, состояние тяжелое.

68-летняя жительница Сима доставлена с серьезными травмами головы и позвоночника, состояние крайне тяжелое. Она уже проконсультирована с главным реаниматологом минздрава Челябинской области Алексеем Астаховым. Кроме того, в Ашинскую больницу выехал реаниматолог Челябинской областной клинической больницы, решаются вопросы о проведении пациентке компьютерной томографии, а также возможности ее транспортировки.

Также в медсанчасть Усть-Катава обращалась еще одна пострадавшая в ДТП, которая покинула место аварии самостоятельно. У нее диагностирован перелом голени, от госпитализации она отказалась.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил соболезнования родным и близким в связи с ДТП на трассе М-5, которое унесло жизни девяти человек, в том числе жителей Челябинской области.

"Произошла страшная трагедия. Хочу выразить слова сочувствия родным и близким погибших, примите наши искренние соболезнования. У меня состоялся телефонный разговор с главой Республики Башкортостан Рустэмом Закиевичем Хамитовым и губернатором Оренбургской области Юрием Александровичем Бергом, которые скорбят вместе с южноуральцами и разделяют боль утраты. Нами принято совместное решение - оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в этом дорожно-транспортном происшествии. Соответствующее поручение дано первому заместителю губернатора Евгению Редину", - подчеркнул глава области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, около 16.00 27 февраля на 1546 км федеральной трассы "Урал" произошло столкновение пассажирского автобуса "Мерседес Спринтер", в котором находилось 13 чевлоек, и фуры "Ман". В результате автокатастрофы погибли 8 пассажиров и водитель "Мерседеса", трое направлены в больницы Аши и Усть-Катава.