В Госдуме предложили ввести единые для всех авиакомпаний требования к ручной клади

Депутаты Госдумы планируют обратиться в Росавиацию с предложением ввести единые для всех авиакомпаний требования к ручной клади.

Член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев сообщил "Парламентской газете", что если регулятор не сможет навести порядок своими силами, то парламент подготовит поправки в Федеральные авиационные правила.

"Надо помимо веса прописать размеры, габариты багажа, который пассажиру можно с собой брать на борт", - рассказал Сураев.

Как уточнил депутат, требования к габаритам могут варьироваться в зависимости от типа воздушного судна: для самолётов малого размера могут действовать одни нормы, для трансконтинентальных лайнеров - другие, но это должны быть чёткие и понятные правила, которые не меняются каждый день.

"Должна быть унификация, чтобы россиянин в любой точке страны понимал, что он может пронести на борт, а что нет. Самое главное — это удобство пассажиров", — сказал Сураев.

Как сообщало Накануне.RU, "Аэрофлот" увеличил габариты ручной клади после многочисленных жалоб пассажиров. Последние поправки в ФАП дали авиакомпаниям право снизить вес бесплатной ручной клади с 10 до 5 кг.