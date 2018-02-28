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28.02.2018
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СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в Казани, где был убит сотрудник Росгвардии
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(2017) | Фото: &quot;Коммерсант&quot;

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Росгвардии в Казани.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по республике Татарстан, вечером 28 февраля в одном из домов по улице Авангардной в ходе задержания вооруженного преступника был убит сотрудник Росгвардии и ранен полицейский. Кроме того, ранение получил местный житель.

"По предварительным данным, 36-летний злоумышленник, вооруженный охотничьим ружьем, пришел к родственникам жены, у которых та гостила, и, открыв беспорядочную стрельбу, попытался проникнуть в квартиру, где помимо четырех взрослых находились трое несовершеннолетних. В ходе задержания преступника ранения получили сотрудник МВД республики и Росгвардии. При этом последний скончался в карете "скорой помощи". В дальнейшем злоумышленник был обезврежен. Со слов родственников, причиной конфликта злоумышленника с супругой послужило то обстоятельство, что незадолго до этого по ее заявлению он был арестован на 10 суток", - рассказали подробности в следствии.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и статье 105 УК РФ (убийство). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле руководства СУ СКР по республике Татарстан.

Ранее сообщалось, что "казанский стрелок" при задержании был найден мертвым.

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28.02.2018 08:03 Мск | Казань | информационная служба Накануне.RU
10:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.02.2018 02:29 Мск
Казанский стрелок открыл огонь из-за конфликта с женой

Ранее 28.02.2018 00:41 Мск
Пьяный житель Казани застрелил сотрудника Росгвардии








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СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в Казани, где был убит сотрудник Росгвардии
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