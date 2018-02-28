В Вагайском районе построят две противопаводковые дамбы

В селе Большой Карагай и деревне Второсалинская Вагайского района построят противопаводковые дамбы. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев уже подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на эти работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Первый этап включает подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и проведение государственной экспертизы.

Территория этих двух небольших населенных пунктов находится в зоне возможного затопления водами Иртыша. В 2017 году, когда Вагайский район ждал большую воду, именно Большой Карагай и Второсалинская находились в зоне возможного подтопления.

По мнению губернатора Владимира Якушева, мероприятия по борьбе с паводком, заранее организованные и проведенные, позволяют избежать беды, минимизировать потери, а главное - не допустить гибели людей.

"Развитие ситуации во многом определяет погода, удары стихии сложно прогнозировать, но наша главная задача - заблаговременно провести комплекс мероприятий, необходимых для защиты населенных пунктов и жителей от подтопления в период половодья", - прокомментировал глава региона.

Напомним, последние два года Тюменскую область накрывают мощнейшие паводки, вызывающие серьезные нарушения в жизни региона. В 2016 г. паводок накрыл Ишим, Тюмень, а также территории Ишимского, Вагайского, Сорокинского, Аромашевского, Викуловского, Абатского, Сладковского, Тюменского районов. Режим ЧС в Ишиме ввели 11 апреля, сняли его 8 июля. Паводок стал одним из самых масштабных за последние 50 лет. В мае 2017 в регионе в целом и отдельных районах в частности был введен режим ЧС из-за паводка. В сильных паводках винят снег, копящийся на территории Казахстана.