Заседание по иску барда Новикова к Первому каналу перенесли на апрель

Останкинский районный суд Москвы вновь отложил рассмотрение иска барда и худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова к Первому каналу. Следующее заседание пройдет в апреле, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Новиков выступает с требованием компенсировать ему моральный вред на сумму в 1 млн евро. Ранее он принимал участие в передаче "Пусть говорят" по видеосвязи, потому что следователи запретили ему ехать в Москву. Темой программы стал скандальный ЖК "Бухта Квинс".

На своей странице в Facebook бард уже публиковал исковое заявление: по его словам, Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в его адрес и компенсировать нанесенный ему моральный вред.

Во вторник, 27 февраля, состоялось судебное заседание. Как сообщается в электронной картотеке Останкинского суда, в результате рассмотрение иска было отложено. В качестве основания указаны "иные причины", которые не уточняются. Следующее заседание состоится 10 апреля.

Напомним, в начале февраля в суд было передано уголовное дело первого фигуранта по громкому делу "Бухты Квинс". Одним из обвиняемых является Александр Новиков.