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28.02.2018
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Заседание по иску барда Новикова к Первому каналу перенесли на апрель
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Александр Новиков Бухта Квинс (2017) | Фото: Накануне.RU

Останкинский районный суд Москвы вновь отложил рассмотрение иска барда и худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова к Первому каналу. Следующее заседание пройдет в апреле, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Новиков выступает с требованием компенсировать ему моральный вред на сумму в 1 млн евро. Ранее он принимал участие в передаче "Пусть говорят" по видеосвязи, потому что следователи запретили ему ехать в Москву. Темой программы стал скандальный ЖК "Бухта Квинс".

На своей странице в Facebook бард уже публиковал исковое заявление: по его словам, Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в его адрес и компенсировать нанесенный ему моральный вред.

иск Александр Новикова к Первому каналу(2017)|Фото: facebook.com

Во вторник, 27 февраля, состоялось судебное заседание. Как сообщается в электронной картотеке Останкинского суда, в результате рассмотрение иска было отложено. В качестве основания указаны "иные причины", которые не уточняются. Следующее заседание состоится 10 апреля.

Напомним, в начале февраля в суд было передано уголовное дело первого фигуранта по громкому делу "Бухты Квинс". Одним из обвиняемых является Александр Новиков.

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28.02.2018 07:41 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:41 Екб


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Заседание по иску барда Новикова к Первому каналу перенесли на апрель
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