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28.02.2018
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28.02.2018
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28.02.2018 06:45 Мск (08:45 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
"Единороссы" ищут деньги на оплату активистов на выборах президента
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бюллетень, выборы президента России 2018, кандидаты (2018) | Фото: twitter.com

Представители сразу нескольких региональных отделений "Единой России" признались, что пока испытывают проблемы с финансированием работы активистов, участвующих в президентской кампании поддержанного партией кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина.
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Партия власти "заинтересована в честных и открытых выборах", поэтому наблюдатели от "Единой России" примут участие в наблюдении за ходом голосования на всех избирательных участках страны, обещал секретарь генсовета партии Андрей Турчак: "Все они пройдут соответствующую подготовку. То же самое касается членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса". Члены избиркомов с совещательным голосом будут назначаться штабами кандидата, а члены комиссий с правом решающего голоса – партией, пояснил он. Мобилизацию и подготовку к выборам 18 марта корпуса наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса Турчак называл "ключевой задачей партии" в ходе нынешней кампании.

Перед "Единой Россией" стоит задача направить на каждый участок от кандидата Путина по 1–2 наблюдателя и по одному члену участковой комиссии с правом совещательного голоса, рассказывает человек, близкий к руководству одной из областей. Кроме того, по его словам, ближе ко дню голосования нужно будет сделать обходы избирателей с напоминанием о выборах. При этом в некоторых регионах нужно провести еще и неофициальные референдумы по улучшению городской среды, и там должно быть по три человека на один участок, отмечает собеседник: "Руководителям сказали: поощряйте, как хотите, – выходными или чем-то еще". На думских выборах 2016 г., по его словам, наблюдателям платили со счетов региональных партийных фондов, но ситуации несравнимы, так как сейчас кандидат идет на выборы не от партии, а в качестве самовыдвиженца.

В регионах у единороссов действительно есть проблемы с финансированием кампании, поэтому партийцы на местах занимаются политическим фандрайзингом, говорит человек, близкий к администрации президента. Другой собеседник, знакомый с организацией кампании в регионах, говорит, что партийцам помогают губернаторы из своих средств. Регионы ищут денег, как могут, подтверждает человек, близкий к руководству еще одной области: деньги нашли вне бюджета, но официально не платят и выдают по-тихому. В Тульской области партия все затраты по выборам повесила на представителей региона в Москве, знает федеральный чиновник, знакомый с ситуацией. Знает он и о проблемах в Орловской области, так как там деньги нужны еще и на осенние выборы губернатора: "В регионах часто сборщиками подписей, наблюдателями или волонтерами работают одни и те же люди. Где-то скоро будут выборы в заксобрания, их труд нельзя оставить неоплаченным". Собеседники, близкие к руководству Ярославской области, тоже говорят, что наблюдателям 18 марта придется работать на бесплатной основе.

В Воронеже партия подготовит 5100 наблюдателей: по два от партии и по одному от Общественной палаты на каждый участок, все будут работать бесплатно, будут задействованы и инициативные партийцы, говорит представляющий этот регион в Госдуме замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Задача партии – подготовить корпус наблюдателей и предложить их кандидату и это необязательно платная работа, объяснил руководитель центрального исполкома партии Александр Борисов: "Штаб решит, в каком количестве они ему нужны. Если будут заключаться договоры, то эта работа будет, вне сомнения, оплачена из избирательного фонда кандидата. Поощрять же волонтеров мы никак не можем и не собираемся".

Обычно подобные проблемы решают руководители регионов, говорит политолог Константин Калачев. Давать деньги на выборы в те или иные регионы "Единая Россия" стала только в последние пару лет до прихода Турчака, но сейчас же речь идет не о партийных выборах, напоминает эксперт. Хотя и на партийных обычно все решается на месте, отмечает он: "По-моему, обычная ситуация. Другое дело, что мобилизационных задач региональным партийцам в этот раз понаставили, как никогда, много. Но опять-таки с опорой на собственные силы, на местных ресурсах. А фонды поддержки партии в регионах аккумулируют деньги под региональные и местные выборы", пишет газета "Ведомости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Единороссы" запустили проект "Мегаполис" по мобилизации явки.

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28.02.2018 06:45 Мск | Денис Линов
08:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.02.2018 11:41 Мск
Глава избиркома удивился, что свердловские "единороссы" собрались "мобилизовать детей" на выборы

Ранее 27.02.2018 06:34 Мск
"Единороссы" запустили проект "Мегаполис" по мобилизации явки








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"Единороссы" ищут деньги на оплату активистов на выборах президента
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