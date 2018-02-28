Reuters: Лидер КНДР использовал бразильский паспорт в 1990-х

В СМИ появилась информация о том, что председатель Госсовета Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын и его покойный отец Ким Чен Ир использовали бразильские паспорта, выданные на чужие имена, для получения виз в западные страны в 1990-е годы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и его источники в европейских спецслужбах, документы были выданы посольством Бразилии в Праге (Чехия) в 1996 году. Кимы по ним значились как уроженцы города Сан-Паулу. По информации агентства, опубликовавшего фотокопии первых страниц паспортов, на них с помощью современных технологий были распознаны личности северокорейских чиновников.

"Они использовали эти бразильские паспорта, в которых явно видны фотографии Ким Чен Ына и Ким Чен Ира, в попытке получить визы в иностранных посольствах", — сказал собеседник издания из западных спецслужб, говоривший на условиях анонимности. При этом не уточняется, в какие именно "две западные страны" Кимы хотели получить визы. Не сообщается также о том, были ли они в итоге получены.

Посольство КНДР, по данным агентства, отказалось комментировать данные сведения. Со ссылкой на телеканал Globo сообщается, что обнародованная американским агентством информация проверяется в бразильском МИД.