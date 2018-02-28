В Челябинске направлено в суд дело в отношении водителя, по вине которого пострадали 16 человек

В Челябинске закончено расследование уголовного дела против водителя легковушки.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, 22 августа прошлого года водитель автомобиля "Toyota" двигался по улице Линейной со скоростью около 90 км/ч. В этот момент машину занесло и произошло столкновение с автобусом "Citroen", который наехал на шлакоблочное ограждение промышленной зоны.

В результате аварии пострадали 16 пассажиров, один из которых получил серьезные травмы. На автомобиле "Toyota" в момент ДТП имелись тонированные передние боковые стекла, что не отвечало требованиям безопасности.

Водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения более 60 раз, в том числе за значительное превышение скорости движения.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд. Виновнику ДТП грозит до двух лет лишения свободы.