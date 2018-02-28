В Госдепе США объяснили причину отсутствия перемирия в Сирии

Поддержка Москвой сирийских властей исключает поддержку перемирия, заявила на брифинге представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Россия не поддерживает прекращение огня, потому что продолжает поддерживать правительство Асада", — цитирует её "РИА Новости".

Дипломат также выразила удивление призывам российской стороны к гуманитарным коридорам и зонам, подчеркнув, что "гуманитарной зоной должна быть вся территория Сирии".

Кроме того, представитель Госдепа обвинила сирийские власти в нападениях на гражданское население в Восточной Гуте.

Напомним, Совет безопасности ООН 14 февраля принял резолюцию о прекращении огня в Сирии для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации тяжело больных и раненых. Документ был принял единогласно всеми 15 государствами.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о введении с 27 февраля гуманитарной паузы в Восточной Гуте. Решение было принято по поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения провинци.