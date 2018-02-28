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28.02.2018
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28.02.2018 04:33 Мск (06:33 Екб)
политика | В России | За рубежом
Яковенко: Борьба с террористами в Сирии будет продолжена
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Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне (2018) | Фото: wikipedia.org

Борьба с террористами будет продолжена, несмотря на попытки внешних сил задействовать их для свержения действующей власти в Сирии, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко на встрече с замминистра иностранных дел Великобритании Аланом Данканом.

Напомним, вчера глава британского МИД Борис Джонсон вызвал российского представителя во внешнеполитическое ведомство в связи с ситуацией в Восточной Гуте.

По словам Яковенко, действие резолюции Совбеза ООН 2401 не распространяется на военные операции против террористических группировок "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каиды" (все три организации запрещены в РФ) и связанных с ними организаций и группировок.

"Эта борьба будет продолжена, несмотря на попытки определённых внешних игроков задействовать террористов и сращивающиеся с ними отряды оппозиционных боевиков для реализации своих планов по свержению законных властей Сирии и разделу страны", — говорится в заявлении.

Дипломат также обратил внимание британской стороны на тот факт, что с гуманитарными проблемами сталкиваются не только Восточная Гута и Идлиб, но и другие регионы арабской республики. Он призвал к аналогичным шагам по обеспечению доставки гуманитарных грузов в район Ат-Танфа, лагерь беженцев "Рукбан" и Ракку. Подчёркивается, что помощь должна оказываться беспристрастно и не обусловливаться достижением неких политических целей.

Пользуясь случаем, Яковенко также поднял вопрос о ситуации на Украине в свете нападений 17 и 18 февраля украинских радикалов на Российский центр науки и культуры в Киеве и призвал официальный Лондон осудить данные действия как очередное проявление агрессивного национализма.

Кроме того, посол напомнил о принятии Киевом закона о "реинтеграции" Донбасса, отметив, что этим шагом украинская сторона окончательно подтвердила курс на силовое решение конфликта на юго-востоке страны и на развал Минских соглашений. Яковенко призвал западные государства, включая Великобританию, использовать всё свое влияние на власти Украины с тем, чтобы не допустить практической реализации данного закона, грозящего усилением напряжённости на юго-востоке страны.

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28.02.2018 04:33 Мск | Лондон | информационная служба Накануне.RU
06:33 Екб


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Яковенко: Борьба с террористами в Сирии будет продолжена
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