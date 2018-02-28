В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал ребенок-пешеход

ГИБДД Нижнего Тагила проводит проверку обстоятельств ДТП с пострадавшим ребенком-пешеходом.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла 27 февраля на улице Черных, 46 а. По предварительным данным, водитель автомобиля "Ваз-21099", двигаясь по улице Черных, допустил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП травмы получила девочка 2005 года рождения. У нее ушиб левого бедра. Ребенка госпитализировали в ЦГБ №3.

Водитель имеет стаж управления транспортными средствами 37 лет.