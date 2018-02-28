S&P повысило рейтинг крупных российских компаний

Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитные рейтинги нескольких российских компаний.

Так, долгосрочные рейтинги Внешэкономбанка, "Газпрома", "Транснефти" в национальной валюте повышены с "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом. Рейтинги этих компаний в иностранной валюте повышены с "BB+" до "BBB-" также со стабильным прогнозом. Долгосрочные рейтинги компаний "Россети", "РусГидро"", "Атомэнергопром" в иностранной и национальной валютах повышены с "ВВ+" до "ВВВ-" со стабильным прогнозом.

Также S&P подтвердило рейтинг "Роснефти" на уровне "ВВ+" с позитивным прогнозом. Кроме того, повышены рейтинги нескольких российских банков, сообщает "Российская газета".

Напомним, 24 февраля был повышен суверенный рейтинг Российской Федерации до "BBB-" со стабильным прогнозом. Ранее суверенный кредитный рейтинг России изменялся в сентябре 2016 года. Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке ОФЗ ниже 7 процентов по долгосрочным бумагам.