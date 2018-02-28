"Кокаиновый самолет" обнаружили в Таиланде. Там же находится Патрушев

Лайнер Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", находившийся в Буэнос-Айресе во время российско-аргентинской спецоперации по предотвращению поставки крупной партии кокаина в Европу, 26 февраля приземлился в аэропорту Don Mueang в Бангкоке.

Самолет, номер которого RA-96023, прибыл в Таиланд из Москвы, а 22 февраля воздушное судно побывало в Сочи. Кто и с какой целью прилетел в столицу Таиланда на "кокаиновом самолете", неизвестно. Тем временем, 27 февраля пресс-служба Совета безопасности России сообщила о прибытии в Таиланд секретаря Совбеза Николая Патрушева. В Бангкоке он провел переговоры со своим тайским коллегой.

Присутствие воздушного судна в аргентинской столице подтвердили местные полицейские: на фотографиях виден бортовой номер, совпадающий с номером RA-96023, который присвоен Ил-96-300 из президентского авиаотряда, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в управлении делами президента РФ опровергли информацию о причастности самолета специального летного отряда "Россия", обслуживающего первых лиц государства, к "кокаиновому скандалу" в Аргентине.

Напомним, правоохранительными органами РФ и Аргентины была проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте российского посольства в Аргентине почти 400 кг кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

СМИ сообщали, что самолет секретаря Совета безопасности Николая Патрушева был использован сотрудниками спецслужб для транспортировки чемоданов с мукой, которые должны были играть роль наркотиков в ходе операции по выявлению преступной группировки. Позже в Совбезе эти сообщения опровергли.