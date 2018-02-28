Казанский стрелок открыл огонь из-за конфликта с женой

Мужчина, устроивший в Казани стрельбу, погиб.

По предварительным данным, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам правоохранителей, вечером 27 февраля в полицию обратились местные жители, которые заявили о стрельбе в подъезде жилого дома на улице Авангардной.

Как предполагается, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Злоумышленник 1981 года рождения конфликтовал с супругой, по заявлению которой он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял оружие, чтобы разобраться с обидчиками: женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Мужчина стал стрелять по входной двери.

Приехавшим на место полицейским злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и начал отстреливаться, сообщает ТАСС.

При задержании он найден мертвым.

Ранее сообщалось, что у стрелка был сообщник.