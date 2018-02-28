В WADA подтвердили запрет на проведение соревнований в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что с 1 апреля Россия лишится возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований.

Об этом сообщил менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд. "В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу", — заявила Дюранд.

Запрет на подачу заявок может быть отменен в случае, если WADA восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает Lenta.ru.

Ранее о том, что Россию в ближайшее время лишат права проводить почти все спортивные международные соревнования, сообщил Чемпионат.com.